Holländern: Gartenexpertin Ruth Schwarzer gibt Tipps zur Bodenbearbeitung

Schlehen sollten erst nach dem ersten Frost geerntet werden. Dann sind die sauren Gerbstoffe abgebaut. Die Stärke ist in Zucker umgewandelt, so dass die Früchte milder schmecken. Oder man erntet die Früchte und legt sie in die Tiefkühltruhe. Übrigens: Wer einen Heidelbeerkamm hat, kann diesen auch für die Schlehenernte nehmen. So ist man auch vor den Dornen geschützt.

Foto: Doreen Schulze