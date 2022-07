„Unser Dorf hat Zukunft“ Holt Gardelegens Ortsteil Zichtau Gold auf Landesebene?

Zichtau wird zum ersten Mal am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Landesebene teilnehmen. Die Jury wird am 9. Juni zur Besichtigung in Zichtau eintreffen. Bis dahin gibt es einen Plan, um den Ort so richtig hübsch zu machen.