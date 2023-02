Anke Mutschler in ihrem Schmuckgeschäft in Kalbe.

Kalbe - Was mag der Ring wohl wert sein? Einmal im Monat ist im Juweliergeschäft von Anke Mutschler in Kalbe eine Expertin zu Gast. Sie nimmt Schmuck, Altgold, Taschenuhren, Silberbestecke und -münzen in Augenschein. Mitunter gibt es dabei freudige Überraschungen. Etwa wenn jemand den Wert eines Ringes oder dergleichen erfährt und diesen selbst gar nicht so hocheingeschätzt hat. „Aber es gibt auch Enttäuschungen“, so die Geschäftsinhaberin. „Es kamen auch schon Leute, die dachten, sie hätten Silberschmuck, aber dann stellte sich heraus, das Schmuckstück ist nur versilbert.“