Im Kakerbecker Ex-Dorfkonsum gibt es bald Döner - und weitere Pläne

Kakerbeck - Was tut sich denn da im alten Kakerbecker Dorfkonsum? Das werden sich viele Anwohner und Vorbeifahrende in den letzten Tagen gefragt haben. Die Volksstimme durfte einen Blick hinter die Türen werfen und erfuhr, was in dem Gebäude künftig verkauft wird, und auch, dass es sogar zum Jahresende weitere Pläne gibt.