Feuerlöschteich Im Kalbenser Ortsteil Cheinitz machen sich Feuerwehrkameraden Sorgen um den Löschteich

Ein Burggraben voller Schlamm in Kalbe, ein verschlammter Dorfteich in Engersen und auch die Cheinitzer Feuerwehr ist mit ihrem Dorfteich in der Ortsmitte unzufrieden. Dort ist das Gewässer zugewuchert. Der Ortswehrleiter befürchtet, dass dort kaum noch Löschwasser zur Verfügung steht. Doch wie sieht das die Stadt?