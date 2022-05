Im kleinen Kalbe: Alba Berlin führt erstes Trainingscamp außerhalb der Hauptstadt durch

Geht der Ball in den Korb? Viel Spaß haben die Kinder, die in dieser Woche am gemeinsamen Trainingscamp des mehrfachen Deutschen Meisters Alba Berlin und des VfL Kalbe teilnehmen.

Kalbe - „Wir sind sehr stolz über die Wertschätzung von Alba Berlin, dass wir als gallisches Dorf den Zuschlag erhalten haben. Denn es ist das erste Camp dieser Art außerhalb von Berlin“, äußert sich Thomas von Glahn vom VfL Kalbe begeistert über ein Trainingscamp in der Mildestadt. Begeistert waren auch die Kinder, die am Montag in das Training starteten, leider mussten am Dienstag die ersten schon zuhause bleiben.