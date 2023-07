Arbeiten im Sommer Im knappen Mini und tiefem Dekolleté ins Büro?

Sommer, Sonne, Hitze – da kann es in den Büros schnell mal recht heiß werden. Doch welcher Dresscode gilt dann? Kurze Hosen oder knappe Mini-Röcke und Blüschen mit Spaghettiträgern? Was ist in der Stadtverwaltung und in Gardelegens Banken erlaubt?