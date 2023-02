Kalbe - Im Kurpark Kalbe werden erste Bäume gepflanzt. Am Dienstag (21. Februar) begann eine Stendaler Firma für Landschafts- und Wegebau mit dem Pflanzen von Eichen entlang der Wege. 100 Bäume sollen in den nächsten Tagen einen neuen Standort in der Grünanlage erhalten, wie die Mitarbeiter vor Ort berichten. Die Jungbäume sind rund fünf Meter hoch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.