In Altmersleben sammelt das ganze Dorf Spenden für den Spielplatz

Altmersleben - „Ich bin mächtig stolz auf unsere Bürger. Es sind etliche Spenden zusammengekommen“, berichtete Ortsbürgermeister Bernd Pawelski. So habe fast jeder Haushalt etwas für die Neugestaltung des Spielplatzes dazu gegeben. „Jeder so viel wie er konnte.“ So gingen Spenden angefangen von fünf Euro bis hin zu 1500 Euro ein. „Das finde ich ganz toll. Ich freue mich über jede Spende“, so Pawelski.