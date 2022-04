In der Erde steckt die Kraft - Expertin Ruth Schwarzer gibt Gartentipps für den Oktober

Wurzelgemüse und Kartoffeln können im Oktober noch geerntet werden. Allerdings sollten sie so lange wie möglich in der Erde bleiben, rät Ruth Schwarzer aus Kalbe.

Kalbe - Im Oktober nimmt der Garten Abschied vom Sommer. Die Beete sind auf den Winter vorzubereiten. In diesem Jahr gab es noch keine Fröste in den Nächten. Das sind gute Voraussetzungen, damit Wintergemüse, aber auch Dahlien, genügend Kraft für die kommende Saison erhalten können, so Gartenbauingenieurin Ruth Schwarzer aus Kalbe. Sie sollen dazu so lange wie möglich in der Erde gelassen werden.