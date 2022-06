In der Nikolaikirche Gardelegen lohnt ein Blick nach oben

Der Gardelegener Verein für Kutur- und Denkmalpflege konnte in diesem Jahr dank Förderung ein Projekt im Hohen Chor der Nikolaikirche umsetzen. Was hat es damit auf sich?

Gardelegen - So ganz bewusst könne er keinen Vergleich zwischen vorher und nachher ziehen. Aber was er nun am Donnerstag im Beisein von Restaurator Mathis Schubert sowie Anette und Klaus Bernstein vom Verein für Kultur- und Denkmalpflege in Augenschein nehmen konnte, beeindruckte Andreas Störmer, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Altmark West, wie er sagte, sehr.