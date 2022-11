In einem Ritt durch alle 49 Ortsteile der Stadt Gardelegen

632 Quadratkilometer und 49 Ortsteile – die flächenmäßig drittgrößte Stadt Deutschlands wird sich künftig im neuen Haus des Gastes in einem einzigen Raum präsentieren. Wie das funktioniert? Die Volksstimme fragte nach im Rathaus der Stadt.

Gardelegen - Die Alte Löwenapotheke als Erlebnisort Stadtgeschichte mit thematischen Präsentationen etwa zu Hanse, Bier und Otto Reutter, mit Wechselausstellungen und regionalem Hanseshop. Und der Neubau im hinteren Hofbereich als Schaufenster für die Altmark und den Drömling – so werden die ehrgeizigen Pläne für den markanten Renaissance-Bau aus dem Jahr 1685 mitten in der Stadt, direkt am Rathaus, und für den Neubau auf der Hofseite zusammengefasst.