In Gardelegen fliegen am Sonnabend BMX und Dirtbikes bei „RideMark“

Rollsportverein RideMark lädt ein Jahr nach seiner Gründung zum ersten sportlichen Highlight ein. Was ist geplant und warum ist ein Rettungspunkt am Geläne wichtig?

Max Hartmann zeigt einen Sprung auf der Dirtjump-Anlage auf dem JFZ-Gelände am Tannenweg 17.

Gardelegen (vs) - Es geht hoch hinaus bei der ersten Spring Jam des Vereins RideMark am morgigen Sonnabend, 23. April, ab 13 Uhr auf der Dirtjump-Anlage am Tannenweg 17 (Gelände des Jugendförderungszentrums).