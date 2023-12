In Gardelegen gibt es ab sofort viele neue Medien zum Ausleihen

Jede Menge neue Medien gibt es in der Bibliothek Gardelegen.

Gardelegen/vs/gb. - Gute Nachrichten aus der Gardelegener Bibliothek: „Wir haben in diesem Jahr für 22.000 Euro rund 2.000 neue Medien eingekauft“, berichtet Leiterin Laura Zerneke. Das Geld haben zur Hälfte das Land und die Stadt Gardelegen zur Verfügung gestellt.

Damit einkaufen zu gehen, war für das Team natürlich eine Freude. Berücksichtigt wurden dabei selbstverständlich die Interessen und Altersgruppen der Nutzer.

So seien im Sachbuchbereich vor allem Reiseführer dazugekommen, weil viele Reiseführer zu Corona-Zeiten nicht erschienen seien, erläutert Zerneke. Zudem gibt es nun Ratgeber zu Themen wie klimafreundliches Gärtnern. Im Bereich Gesundheitslektüre gibt es Tipps der Ernährungsdocs, unter anderem „Der Glucose-Trick.“ Aber auch Themen wie Feminismus, Gender und Geschlechtsidentität, aber auch Künstliche Intelligenz seien bei Sachbüchern gerade sehr aktuell, weiß die Einrichtungsleiterin.

In den Regalen der Belletristik wurden wiederum gut entliehene Serien um die neu erschienenen Titel ergänzt. Einzelwerke mit Anspruch wurden ebenso angeschafft wie gefragte Thriller oder Krimis.Ansonsten dominierten Themen wie Reiseberichte, Krankheiten und Zeitgeschichtliches bei den Reportagen.

„Wir haben aber auch geguckt, was in den sozialen Medien gehyped wird, darunter Bücher, die auf TikTok beworben und besprochen werden.“ So zum Beispiel „Da bin ick nicht zuständig, Mausi - Nix Neues vom Amt“ – das Buch einer Influencerin, die Anekdoten aus deutschen Ämtern erzählt, oder Ali Hazelwoods „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“.

Neue Comics und Mangas, wie „Yakuza goes Hausmann“, das bei Netflix verfilmt wurde, sind ebenso zu haben wie preisgekrönte Bücher. „Im Non-Book-Bereich wurden auch wieder viele neue Tonie-Hörfiguren angeschafft, dazu neue Spiele für die Nintendo Switch zum Beispiel Zelda, Sonic, Pikmin 42“, zählt Zerneke auf. Und auch neu erschienene Filme auf DVD, wie „Oppenheimer“, „Barbie“ und „Indiana Jones“ wurden bestellt.

In den Regalen des Kinder und Jugendbereichs gibts nun unter anderem „Greg's Tagebuch, Teil 18 oder „Emil Einstein“ von Suza Kolb. Und „Dorfromantik“, das Brettspiel des Jahres für Erwachsene ist nun ebenfalls in der Bibliothek zu haben.