In Kakerbeck ist eine Kinderfeuerwehr in Gründung

Beim Wernstedter Pokallauf traten alljährlich Jugendfeuerwehren und auch Kinderfeuerwehren im Wettkampf gegeneinander an. ielleicht sind demnächst auch teilnehemr der Kinderfeuerwehr Kakerbeck am Start?

Kalbe - Schon bei den Jüngsten das Interesse an der Feuerwehrarbeit wecken, das wollen die Mitglieder der Kakerbecker Ortswehr. „Wir sind gerade dabei, eine Kinderfeuerwehr zu gründen“, berichtet Ulf Kamith, Ortswehrleiter und Ortsbürgermeister in Kakerbeck. Anfragen nach einer solchen gab es zunächst von Eltern, die ihren Nachwuchs gern in einer Kinderfeuerwehr organisiert sehen wollen.