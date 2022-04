In Mieste gibt es mehr Kinder als Plätze: Kita-Anbau kostet 970.000 Euro

Mieste - Da nimmt die Stadt noch einmal so richtig Geld in die Hand, um den Miester Kindergarten Drömlingshüpfer für künftige Kindergartengenerationen fit zu machen. Nicht zuletzt mit Blick auf den ungebrochenen Bauboom in den neuen Eigenheimgebieten am Dammkrug in Mieste. Dort haben bereits viele junge Familien mit Kindern gebaut. Und es entstehen weitere Eigenheime. Damit verbunden ist auch ein Zuzug von außerhalb, denn Mieste ist ein attraktiver Wohnstandort mit vielen Einrichtungen, wie Grundschule, Krippe, Sekundarschule, Arztpraxis, Einkaufsmöglichkeiten und vielen Dienstleistern.