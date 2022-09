In Solpke wird die Schule abgerissen

Solpke - In dieser Größenordnung und in diesem geballten Zeitraum dürfte Solpke so ziemlich einzigartig in der jüngeren Geschichte der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen sein. Denn gleich mehrere Vorhaben, die für das Dorf zukunftsweisend sind, stehen auf dem Programm. Am Montag fällt der Startschuss für das erste Projekt.