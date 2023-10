Wiepke - Von Gesine BiermannWiepke. Kuppeln, rennen, Wasser marsch ... Löschangriff nass in Wiepke. Nichts besonderes in der Region und doch anders. Denn im kleinen Altmarkdorf läuft das Ganze unter großen Flutlichtscheinwerfern ab. Die gaben der Veranstaltung vor mehr als 20 Jahren auch ihren Namen.

Seither steigt von Jahr zu Jahr das Interesse an dem nächtlichen Contest. Viele Wettkampfteams haben den Termin schon fest im Kalender. Immer mal wieder kommen neue Mannschaften hinzu. In diesem Jahr waren es ganze 44 Teams, darunter drei reine Frauenmannschaften. Die Starterzahl sei „absolute Spitze“ versichert denn auch Jugendfeuerwehrwartin Saskia Schlonsak im Nachgang des Wettkampfes, denn so viele Mannschaften hatten sich noch nie angemeldet.

Das machte sich auch beim Zeitfaktor bemerkbar. Obwohl nur ein Durchgang für alle stattfand, waren die Auswertungen erst nach Mitternacht beendet.

Einmalig sind die milden Temperaturen

Und noch etwas war wohl einmalig in der Geschichte. Und zwar die ungewöhnlich milden Temperaturen: „Es war zwar schon mal so kalt, dass das Wasser in den Schläuchen gefroren war“, erinnert sich Schlonsak, „aber so warm, dass wir in T-Shirts antreten konnten, das gab es so noch nicht.“

Aber auch Gewohntes gab es am Freitag in Wiepke. Den Siegerpokal im 21. Flutlichtangriff holten nämlich wieder die Kameraden aus Tryppehna (Ortsteil von Möckern im Jerichower Land). Die hatten den Pott auch schon im vergangenen Jahr und drei Jahre zuvor mit nach Hause genommen. Immerhin knapp rund 100 Kilometer legen die Tryppehnaer dafür jedes Mal zurück.

Dabei hatten sie noch nicht einmal die weiteste Anreise. Kameraden aus Trautenstein im Oberharz hatten nach der Fahrt nach Wiepke rund 180 Kilometer auf dem Tacho. Ihre Kollegen aus dem Wittenberger Raum, genauer aus Gräfenhainichen, fuhren rund 160 Kilometer bis in die Altmark.

Roxförder und Kloster Neuendorfer gehören zu den schnellsten Teams

Die erfolgreichste Mannschaft der Region war das zweitplatzierte Team Preußen, dessen Mitglieder zu den Feuerwehren Roxförde und Kloster Neuendorf gehören. Der dritte Platz ging an Buch (Ortsteil von Tangermünde). Eine Siegerdusche für die Gewinner gab es dann auch. Allerdings nicht mit Sekt, sondern in Form eines Wolkenbruchs von oben.

Wiepke als Gastgeber erreichte Rang 39. Die Organisatoren des Flutlichtlöschangriffs sind allerdings nicht unbedingt nur die Wiepker selbst. Den Löwenanteil am Aufbau des Wettkampfareals leisteten wieder die Mitglieder der Mannschaft Perlen der Altmark. Mit dabei sind neben den Wiepkern auch Dannefelder Kameraden. „Sie haben im Vorfeld die ganze Woche gearbeitet, um alles vorzubereiten“, betonte Saskia Schlonsak. Die Perlen seien hier tatsächlich „echte Perlen“, bestätigte sie lachend.