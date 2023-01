In Zethlingen feiern mit Culture Club und The Police

Zethlingen - Auf eine Zeitreise in die 80er Jahre nimmt DJ Mussel seine Gäste mit seinem Programm „Bringing back the 80’s“, mit. Wer sich so fühlen möchte wie einst als Teenager, die Musikgrößen jener Zeit wieder hören möchte, der kann am Sonnabend, 11. Februar, im Zethlinger Dorfgemeinschaftshaus zu den Hits von Culture Club, The Police, aber auch der Neuen Deutschen Welle tanzen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

