Infotag im Rahmen der Rettungsschwimmer-Offensive der Hansestadt Gardelegen

Gardelegen (vs)

Das Becken halb gefüllt, der Wind frisch – es fühlte sich zwar noch gar nicht nach Sommer und Freibad an, doch Julia Baucke (16) aus Schwiesau und Lotta Bach (17) aus Poritz bekamen beim Informationstag einen umfangreichen Eindruck vom Zienauer Erlebnisbad, in dem derzeit die Vorbereitungen für die Saison laufen. Objektleiter Heiko Kruck zeigte den jungen Frauen die Beckenanlage, die Filter- und Pumpentechnik und berichtete, was Rettungsschwimmer und Azubis bei ihrer Tätigkeit im Bad erwartet. Die Hansestadt Gardelegen hatte im Rahmen einer Rettungsschwimmer-Offensive erstmals zu einem Infotag vor Ort eingeladen.

Aus erster Hand berichtete Tim Weber, Auszubildender im dritten Lehrjahr als Fachangestellter für Bäderbetriebe: „Es ist ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf, der von Grünflächenpflege bis hin zum Schwimmkurs für Kinder eine tolle Vielfalt bietet.“ Der junge Mann aus Pretzier wird in wenigen Tagen seine Berufsausbildung vorzeitig abschließen und dann als Fachangestellter in die diesjährige Badesaison bei der Hansestadt starten.

Eine zweite Auszubildende der Hansestadt Gardelegen beendet im Juli ihre Lehrzeit. Die Berufsschule absolvieren Azubis in Wittenberg, eine Unterbringung im Internat und Wohngemeinschaften wird dabei immer mit organisiert. Dies gilt auch für überbetriebliche Lehrgänge zum Rettungsschwimmer, zum Saunabetrieb, zur Pneumatik und zum Marketing in der Nähe von Gräfenhainichen.

Bewerbung ist jederzeit möglich

Die Schwiesauerin Julia Baucke beendet 2022 ihre Schulzeit und überlegt nun, eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe zu beginnen.

Lotta Bach interessiert sich für einen Job als Rettungsschwimmer in den Sommerferien 2021. Bewerber müssen 18 Jahre alt sein, eine Erste-Hilfe-Bescheinigung sowie das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber haben. Beides darf nicht älter als zwei Jahre sein. „Wenn die Qualifikationen noch nicht vorliegen, übernimmt die Hansestadt Gardelegen die Organisation der Teilnahme an Lehrgängen und unterstützt bei den anfallenden Kosten“, betonte Annemarie Heine von der Stabstelle Personal und Organisation am Sonnabend.

Schon im Vorfeld der Rettungsschwimmer-Offensive hatte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher geworben: „Es ist ein toller Zweit-, Ferien- oder Studentenjob.“ Studenten, Schüler und weitere Interessierte, die während der Sommerzeit einen befristeten Teilzeitjob suchen, können sich jederzeit bewerben. Aufgaben der Rettungsschwimmer, die die Fachangestellten für Bäderbetriebe in Zienau, Zichtau und Potzehne unterstützen, sind die Bade- und Beckenaufsicht, die Sicherstellung eines reibungslosen Badebetriebes und Reinigungsarbeiten.