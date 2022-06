Innenministerin ehrt Kalbes Feuerwehrkamerad Dagobert Scheffschick

Kalbe (vs/td) - Im Rahmen des Tages der Feuerwehr wurden Ende Mai 17 Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen an Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren des Landes verliehen, unter ihnen, als einziger aus dem Altmarkkreis Salzwedel, Dagobert Scheffschick. Er hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich für die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes in seiner Gemeinde und im Altmarkkreis Salzwedel eingesetzt.