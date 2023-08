Beim Autofahren das Handy am Ohr ist verboten. Autofahrer steuern daher oft einen Parkplatz an, wenn sie telefonieren müssen. Am Parkplatz Langer Heinrich ist allerdings der Handyempfang oft schlecht oder gar nicht verfügbar. Auch mit dem Internetempfang ist es nicht besser.

Kein Empfang am Parkplatz Langen Heinrich an der B71

Kakerbeck - Harald Wesny ist Lkw-Fahrer aus Polen. Wenn er mit seinem Sattelzug unterwegs ist, ist ein Anruf per Handy oder das Skypen via Internet oft die einzige Möglichkeit, mit seiner Familie in Kontakt zu kommen. Meist richtet er es so ein, dass er auf Rastplätzen, wenn er Ruhezeiten einhalten muss, mit seinen Angehörigen telefoniert. Doch vom Parkplatz Langer Heinrich an der B 71 zwischen Kakerbeck und Wiepke ist das nicht möglich, muss er feststellen. Dort hat sein Handy keinen Empfang. Auch andere Autofahrer mussten das schon feststellen. Und nicht nur sie.