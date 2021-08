Inzidenz für zehn Tage unter 35: Testpflicht im Altmarkkreis Salzwedel wieder aufgehoben - Langer Impftag in Gardelegen

In Gardelegen wird am Donnerstag, 19. August, im Impfzentrum ein langer Impftag ermöglicht. Impfungen ohne Termin und Anmeldung sind dann von 8 bis 20 Uhr möglich.

Altmarkkreis (vs) - Die Corona-Testpflicht für zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens im Altmarkkreis Salzwedel ist ab Dienstag (17. August) wieder aufgehoben. Das teilt der Kreis in der täglichen Corona-Aktuell-Veröffentlichung mit.

Darin hei´ßt es zur Begründung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz seit zehn Tagen den Wert von 35 nicht überschritten habe. Dieser wird als Marke in der aktuell gültigen Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vorgegeben.

Damit ist die Testpflicht für folgende Bereiche ab dem 17. August wieder aufgehoben:

außerschulische Bildungsangebote und Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie vergleichbarer Einrichtungen,

soziokulturelle Zentren, Bürgerhäuser, Seniorenbegegnungsstätten und -treffpunkte,

Angebote der Mehrgenerationenhäuser,

Kultureinrichtungen (z.B.: Kinos und Konzerthäuser),

geschlossene Räume von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt,

Spielhallen und Spielbanken,

Wettannahmestellen,

Tierhäuser und andere Gebäude in Tierparks,

zoologischen und botanischen Gärten,

Indoor-Spielplätze,

Saunen und Dampfbäder,

Stadt und Naturführungen

Sportkurse, insbesondere in Fitness- und Sportschulen, Tanz- und Ballettschulen, Yoga und andere Präventionskurse sowie ärztlich verordneter Rehabilitationssport.

Am Montag (16. August) meldete das Robert-Koch-Institut zwei Corona-Neuinfektionen im Altmarkkreis. Aktuell gebe es damit 21 Infizierte, teilt der Landkreis mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach RKI-Angaben bei 19,2. "Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist diffus", heißt es aus der Kreisverwaltung. Das bedeute, dass Einzelfälle und kleinere Infektionscluster im gesamten Kreisgebiet verteilt seien.

Langer Impftag in Gardelegen

Im Impfzentrum Gardelegen bietet der Kreis am Donnerstag (19. August) einen langen Impftag an. An diesem Tag hat das Impfzentrum in der Philipp-Müller-Straße für alle Interessenten - ohne Anmeldung oder Terminbuchung - von 8 bis 20 Uhr geöffnet. "Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen wahlweise mit den Impfstoffen Johnson&Johnson oder BioNTech", teilt die Verwaltung mit. Damit sollen insbesondere Menschen erreicht werden, die "zum Beispiel aus beruflichen Gründen bisher keine Chance hatten sich zu den normalen Öffnungszeiten immunisieren zu lassen".