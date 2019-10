Die Stadt Stendal hat sie abgeschafft, die Steuer für Jagdhunde, ebenso Magdeburg. Doch wie sieht das in der westlichen Altmark aus?

Gardelegen l Sieben Jagdhundegenerationen hat Joachim Brenz bisher begleitet: fünf Teckel, einen deutschen Jagdterrier und einen Cockerspaniel. Aktuell arbeitet der leidenschaftliche Jäger mit Urs vom wilden Jäger, einem Teckel, der mittlerweile sämtliche gängigen Prüfung erfolgreich absolviert hat. In die Ausbildung seiner Hunde hat Brenz viel Geld, Zeit und Arbeit gesteckt. Ganz abgesehen von Anschaffungs- und Tierarztkosten. Da kommen für einen Welpen schon mal 1500 Euro zusammen je nach Rasse, wenn es beispielsweise der Hannoversche Schweißhund ist. Dazu kommen dann auch noch die Hundesteuern, die die Kommunen kassieren.

Der Waidmann aus Gardelegen, zugleich Vorsitzender des Gardelegener Teckelclubs und aktiv in der Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden unterwegs, erfüllt mit seinem Urs vom wilden Jäger eine Aufgabe nach dem Landesjagdgesetz. Demnach müssen zu jeder Jagdart leistungsgeprüfte Hunde zur Verfügung stehen. „Der Jagdhund ist also kein Luxus des Jägers, sondern eine Notwendigkeit für die tierschutzgerechte Jagdausübung“, betonte Brenz im Volksstimme-Gespräch. Er sei auch dringend dafür, dass die sogenannte Zwingersteuer für die Zucht von Jagdhunden abgeschafft wird.

Hintergrund der Recherchen der Handhabung in der westlichen Altmark ist die neue Regelung in der Nachbarstadt Stendal. Dort wurde auf eine Initiative von Jägern aus Röxe und Wahrburg die Steuer für Jagdhunde komplett abgeschafft. Ab 2020 sind dort Jagdhunde steuerfrei. Doch wie sieht es in der westlichen Altmark aus? In Gardelegen und Klötze werden auf Antrag 50 Prozent der Steuern für Jagdhunde erlassen. Im Bereich Salzwedel zahlen die Jäger den vollen Steuersatz wie für die anderen Hunde auch. Steuerbefreiungen sind in den Satzungen unter anderem für Rettungs- oder Blindenhunde verankert.

Landesweit etwa 9000 Jäger

Der Landesjagdverband beobachtet dabei eine Tendenz, wonach Kommunen zunehmend auf die Steuer für Jagdhunde verzichten. So habe auch die Stadt Magdeburg diese Steuer jetzt abgeschafft, informierte der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Wilko Florstedt, auf Volksstimme-Anfrage. „Und in Magdeburg kostet der erste Hund schon mal 105 Euro“, so Florstedt. Die Abschaffung der Steuern wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Die Argumentation, dass diese Steuern etwa für die Reinigung von Straßen und Wegen vom Hundekot genutzt wird, treffe für Jagdhunde im wesentlichen nicht zu. Denn diese Hunde würden eher nicht in der Stadt ausgeführt zum Gassigehen.

9000 Jäger sind im Landesjagdverband registriert. In der westlichen Altmark gebe es etwa 1100. Viele Jäger hätten Jagdhunde. In der westlichen Altmark seien es beispielsweise 216 Jagdhunde, die aktiv eingesetzt werden. Auch Kreisjägermeister Ulrich Brückner würde eine Abschaffung der Steuern begrüßen, nicht zuletzt als Anreiz, dass sich mehr Jäger Hunde halten. Die Gardelegener Jägerschaft wird sich erneut auch mit diesem Thema befassen. Am 5. November kommen der Vorstand und die Hegeringleiter zusammen. Dann soll besprochen werden, ob die Jägerschaft Gardelegen eine entsprechende Initiative in die Kommunalpolitik einbringen wird, informierte der Vorsitzende der Jägerschaft Gardelegen, Gerhard Henke. „Diese Steuer ist eine Luxus- und Vergnügungssteuer“, so Henke. Ein Jagdhund werde aber nicht zum Vergnügen gehalten, sondern sei eben gesetzlich vorgeschrieben.