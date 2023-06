Jagd Jägerinnen bei der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalts unerwünscht?

Am 10. Juni finden auf dem Schießplatz „Am Kahnberg“ in Berge die Landesmeisterschaften im jagdlichen Schießen statt. Doch obwohl es immer mehr Jägerinnen gibt, haben diese dort nur eingeschränkte Startmöglichkeiten. Bleiben die Jäger am Ende doch lieber unter sich?