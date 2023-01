Jävenitzer fotografiert seit 40 Jahren Dampfloks

Dampfloks sind die Leidenschaft von Karl-Heinz Siebke. Er ist an den Wochenenden und im Urlaub in der ganzen Republik unterwegs, um sie zu fotografieren. Hier eine Aufnahme, die er am Haldenslebener Bahnhof gemacht hat. Haldensleben, so erzählt er, sieht immer noch aus wie zu DDR-Zeiten, selbst das alte Stellwerk aus den 20er Jahren ist noch in Betrieb und wird von Menschen bedient. Dort ist noch nicht alles elektronisch.

Foto: Karl-Heinz Siebke