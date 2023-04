Der Förderverein der Kita Knirpsenland in Jeetze feiert zehnjähriges Bestehen. Ein großes Festprogramm am 6. Mai ist geplant. Dem Verein hat die Kita viel zu verdanken.

Die Kinder der Kita Knirpsenland in Jeetze freuen sich auf das Fest anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins ihrer Kita am 6. Mai.

Jeetze - Der Förderverein der Kindertagesstätte Knirpsenland in Jeetze besteht in diesem Jahr seit zehn Jahren. Aus diesem Anlass wird in der Kindertagesstätte am Sonnabend, 6. Mai, ab 14 Uhr ein öffentliches Familienfest gefeiert. Somit sind auch Kinder, die nicht die Einrichtung besuchen, willkommen.