Wie ist der Zustand der Bäume am Jeetzer Dorfplatz? Welche Gefährdung geht von Bäumen an der Straße zwischen Jeetze und Siepe aus? Während der jüngsten Ortschaftsratssitzung kamen diese Fragen aufs Tapet. Zahlreiche Einwohner interessierten sich für das Thema. Sie fordern vor allem Neupflanzungen.

Bereits in zurückliegender Zeit mussten Bäume auf dem Dorfplatz gefällt werden. Nachpflanzungen folgten in Eigenregie der Bürger.

Jeetze - Den Baumbestand auf dem Dorfplatz in Jeetze überprüfte vor kurzem Jörg Kraberg, der in der Kalbenser Stadtverwaltung nicht nur für die Bereiche Informationstechnik und Datenschutz, sondern auch Baumangelegenheiten zuständig ist. Das Ergebnis teilte er nun dem Ortschaftsrat und den Einwohnern mit.

An einzelnen Stellen, so Kraberg, könnte am Dorfplatz eine Gefährdung von Bäumen ausgehen. Es seien Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherungspflicht zu treffen. So seien eine Kastanie und eine Linde als stark gefährdet einzustufen. „Die Kastanie ist hohl, in sich verdreht und zudem vom Blitzschlag getroffen.“ Bei der Linde fällt im unteren Bereich die Rinde plattenweise ab. Kraberg empfiehlt, für beide Bäume einen Hochschnitt in etwa fünf bis sechs Meter Höhe vorzunehmen. Dabei werden die Kronen gekappt. Einen solchen Stamm gibt es bereits auf dem Dorfplatz. Der Baumstamm könne gegebenenfalls neu ausschlagen oder diene als Lebensraum für Insekten, Fledermäuse und dergleichen.

Einwohner monierten, dass an Straßen und Wegen Obstbäume, die abgestorben oder umgestürzt sind, nicht ersetzt worden sind. Ihr Wunsch ist es, solche Alleen wieder zu vervollständigen. Angemahnt wurde auch, dass für einige Bäume in der Ortslage, die bereits vor Jahren gefällt worden waren, bislang noch keine Ersatzmaßnahmen erfolgt sind, obwohl solche zugesagt worden sind. Ortsbürgermeister Jens Mösenthin forderte diesbezüglich eine bessere Kommunikation der Stadtverwaltung, damit die Dorfbewohner informiert sind. Kraberg bestätigte, dass Ersatzpflanzungen nach wie vor angedacht seien. Er machte aber auch deutlich, dass das Budget für den Baumbestand begrenzt und auf die Ortsteile der Einheitsgemeinde aufzuteilen sei. „In Jeetze gibt es weit wichtigere Aufgaben“, betonte Kraberg.

Knappes Budget für Baumpflege

In diesem Zusammenhang nannte er den Baumbestand an der Verbindungsstraße zwischen Jeetze und Siepe – eine Gemeindestraße. Als Eigentümerin ist die Stadt daher verpflichtet, die Sicherung der Bäume dort zu gewährleisten. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit in den zurückliegenden Jahren weisen die Bäume dort viele Totäste auf. Auch abgestorbene Bäume seien dabei. Nicht nur bei Sturm könnten diese auf die Straße stürzen und gegebenenfalls Passanten verletzen. „Erst sollten wir mit den uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln unsere Zwangsaufgaben leisten, ehe wir Nachpflanzungen veranlassen können“, so der Sachbearbeiter. Und nicht nur an dieser Straße gibt es das Phänomen. An etlichen Wegen und auf Flächen in der Einheitsgemeinde sind Bäume und Hecke zu sichern und zu pflegen. „Es wird Jahre dauern, bis wir den Stand null erreicht haben“, äußerte Kraberg zur Masse der noch auszuführenden Sicherungsmaßnahmen. „Es gilt den Spagat zwischen Gefahrenabwehr und Wunsch der Bürger nach Neupflanzungen umzusetzen.“

Wie dieser gelingen könnte, führte eine Einwohnerin auf. Sie brachte das Beispiel an, dass in der Hansestadt Gardelegen Baumpatenschaften angeboten werden.

Kraberg gab zu bedenken, dass dennoch die finanziellen und personellen Kapazitäten begrenzt seien, um auf diese Weise gepflanzte Bäume im Nachgang zu gießen und zu pflegen.