Auf dem Schießpark am Kahnberg bei Berge wurde jetzt das Kahnbergfest in seiner 20. Auflage mit einem Familienprogramm gefeiert.

Berge l Wenn Gerhard Henke, Vorsitzender der Jägerschaft in Gardelegen, über die Geschichte des Kahnbergfestes spricht, dann schwelgt er in Erinnerungen. „In diesem Jahr steht das Fest unter einem besonderen Zeichen, denn vor 20 Jahren, am 26. Juni 1999, wurde hier das Eröffnungsschießen durchgeführt und der Platz seiner Bestimmung übergeben.“ Initiator des Projektes war der damalige Vorsitzende der Gardeleger Jägerschaft – Horst Pieper. So war es im Juni 1995, als anlässlich der 625-Jahr-Feier der Gemeinde Letzlingen an der Freilichtbühne des Ortes die Mitgliederversammlung der Jägerschaft Gardelegen stattfand. „Zu dieser Zeit gab es nur einen Schießstand in Sachsen-Anhalt, und der gehörte dem Sprengstoffwerk Schönebeck“, erklärte Gerhard Henke am Sonntag den vielen Gästen in der Begrüßungsrede des Kahnbergfestes.

Ausbildung von Jungjägern

So beauftragten die Mitglieder der Versammlung den Vorstand, Kaufverhandlungen zum Erwerb des ehemaligen Grenztruppen-Schießstandes aufzunehmen. „Das war nicht einfach, denn wenn die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss standen, änderten sich mehrmals die Zuständigkeiten für dieses Objekt“, erinnerte Gerhard Henke. Jedoch wendete sich das Blatt zum Guten, und dem Erwerb stand bald nichts mehr im Wege. In Folge dessen begannen umfangreiche Bauarbeiten zur Errichtung der Schießanlage. So schafften es die Mitglieder Schritt für Schritt in Eigenleistungen, mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und der Unterstützung vieler Sponsoren sowie Zuführungen der Jagdabgaben und Mitteln des Landesjagdverbandes, das heutige Domizil herzurichten – mit Erfolg. Seit vielen Jahren schätzen Interessenten und Gäste diese Arbeit wert. Zu sehen ist das dann unter anderem während des Kahnbergfestes, wenn hunderte Gäste begrüßt werden können.

„Auch unsere jährliche Ausbildung von Jungjägern wird auf diesem Gelände durchgeführt. Dazu wurde der Jägerlehrpfad von den Jägerschaften Gardelegen, Klötze und Salzwedel unter Regie von Kreisjägermeister Dr. Alfred Matthes geschaffen“, so Henke. So freuten sich die Mitglieder des Betreibervereines Schießpark am Kahnberg, die Jägerschaft Gardelegen, der Polizeisportverein Gardelegen sowie die Stadt Gardelegen und der Ortsteil Berge darüber, dass auch beim diesjährigen Kahnbergfest viele Gäste den Weg zum Areal fanden, um gemeinsam mit den Mitgliedern das Fest mit einem bunten Familienprogramm zu feiern.