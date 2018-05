In Zethlingen ist ein mehrtägiger Kurs zum Erwerb der Jugendleitercard zu Ende gegangen. 22 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt machten mit.

Zethlingen l Ehrenamtliche, die in Deutschland in der Jugendarbeit tätig sind, kommen an der Juleica nicht vorbei. Das Wort steht für Jugendleitercard. Diese gilt als eine Art Ausweis und sagt aus, dass der Inhaber erfolgreich einen mehrstündigen Erste-Hilfe-, aber auch einen Gruppenleiter-Grundkurs absolviert hat.

Und ein solcher wird auch von der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands und der evangelischen Landeskirche Anhalts angeboten und findet einmal jährlich im Erlebnishaus Zethlingen statt. Gerade ist das mehrtägige Seminar dort zu Ende gegangen. Die insgesamt 22 Teilnehmer zwischen 14 und 42 Jahren hätten wieder sehr gute Bedingungen vorgefunden und sich voll auf die Arbeit konzentrieren können, wie Carsten Damm, Bildungsreferent im Jugendpfarramt der evangelischen Landeskirche Anhalts, betont. Er und der hiesige Kreisjugendreferent Volker Holtmeier, dem auch die Leitung des Erlebnishauses, einer evangelischen Kinder- und Jugendbildungsstätte, obliegt, arbeiten seit Jahren sehr gut zusammen.

Präsentation als Unterrichtsmodul

Und so kommt es, dass auch diesmal wieder Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt ihren Juleica-Kurs in Zethlingen absolvieren. Der ist an die bundesdeutschen Standards angepasst und umfasst unter anderem spezielle Unterrichtsmodule und Workshops zu den Themen Gruppendynamik, Krisenmanagement, Kinder- und Jugendschutz, aber auch Präsentationsübungen. Letztere stellen immer wieder eine besondere Herausforderung dar. So muss sich auch in Zethlingen jeder einzelne Teilnehmer zu einem, ihm zuvor unbekannten, Thema spontan ein kurzes Referat einfallen lassen, das anschließend von der Gruppe bewertet wird. Doch die meisten machen ihre Sache gut. Schließlich gehört es zu den Aufgaben eines Jugendleiters, frei vor anderen zu sprechen. Zudem haben sich die Teilnehmer innerhalb des mehrtägigen Seminars, in dessen Rahmen sie auch im Erlebnishaus logiert und dort gemeinsam gegessen haben, schon recht gut kennen gelernt.