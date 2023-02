Gardelegen - Stolz präsentieren die Musikschüler der Musikschule des Altmarkkreises Salzwedel ihre Urkunden vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Charlott Lenz, Anaya Fadel, Vincent Dahl, Antonia Hirsch und Alexander Jakobs traten in verschiedenen Altersgruppen in der Kategorie Klavier an, Lisbeth Bosse, Irmi Dahl in der Kategorie Violoncello.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.