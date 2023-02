Kakerbeck - Der Karnevalsumzug durch das längste Dorf der Altmark in Kakerbeck bildete am Sonnabend den krönenden Abschluss der Saison 2022/23. Auch wenn der Himmel seine Regenpforten nicht schließen wollte, trafen sich die altmärkischen Karnevalsvereine am ehemaligen Bahnhof in Kakerbeck.