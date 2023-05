Die Kakerbecker Teilnehmergemeinschaft will von den Einnahmen, die Kalbe künftig aus dem örtlichen Windpark zu erwarten hat, profitieren - zugunsten der Flurbereinigung.

Forderung an Rathaus Kalbe

Kakerbeck - Im Windpark Kakerbeck/Neuendorf ist die Erneuerung von Windkraftanlagen geplant. Von den Einnahmen, die künftig damit erzielt werden, sollen die Menschen vor Ort profitieren. So jedenfalls wünscht es sich die Teilnehmergemeinschaft (Zusammenschluss der Flächeneigentümer), die in den kommenden Jahren die vereinfachte Flurbereinigung in Kakerbeck umzusetzen hat.