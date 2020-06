Anwohner und Passanten beklagen den schlechten Zustand des Kalbenser Kurparks.

Kalbe l Unkraut, das über den Weg reicht und diesen fast zuwachsen lässt, Brennnesselpflanzen, die zum Teil eine Höhe von rund 1,50 Meter und mehr erreichen. Gräben, deren Wasserläufe kaum noch zu sehen sind, weil die Pflanzen diese längst erobert haben – vor allem im hinteren Bereich des Kalbenser Kurparkes, der offiziell gesperrt ist, bietet sich dieses Bild von Wildwuchs und Unkultiviertheit.

Rasenmäher und Freischneider sind aus dem Park zu vernehmen. Sie rücken dem Kraut aber nur im vorderen Teil des Parks zu Leibe. Dort werden dieser Tage Rasenflächen gemäht und die Wege frei von Unkraut gehalten. Mehr ist aber nicht vorgesehen. „Die Arbeiten erfolgen nur in dem Bereich vor den Schildern“, berichtet Uwe Wolff, Leiter des Kalbenser Bauhofes. Und fügt hinzu: „Es tut einem in der Seele weh. Aber für alles andere kann ich die Verantwortung für meine Mitarbeiter nicht übernehmen.“ Die Beschilderung weist darauf hin, dass die Bäume im hinteren Bereich des Parkes nicht standsicher sind und umstürzen könnten beziehungsweise, dass Äste herabzustürzen drohen. „Achtung Lebensgefahr“ heißt es da. Diese resultiere aus Schädlings- und Pilzbefall der Bäume.

Zwei Wochen Pflegearbeit im Park

In dem Bereich, in dem die Beschilderung nicht gilt, sind drei Mitarbeiter des Bauhofes seit dieser Woche mit Arbeiten beschäftigt. Für zwei Wochen sind sie dafür eingeteilt, zumindest den vorderen Bereich des Kurparks ordentlich zu gestalten. „Alles, was möglich ist, machen wir“, so Uwe Wolff.

Kalbes Ortsbürgermeister Heiko Gabriel ist „erst einmal froh, dass überhaupt etwas passiert. Im Rahmen der Sperrung haben die Bürger in diesem Teil nichts zu suchen. Also haben dort auch die Mitarbeiter nichts zu suchen.“ Über den Stand der Unterhaltungsarbeiten im Kurpark werde der Ortschaftsrat Kalbe während seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Juni, unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht zum Stand und Ausblick der Arbeiten im Grünen Bereich der Ortschaft Kalbe“ informiert. Vorgesehen ist auch weiterhin eine öffentliche Parkbegehung. Termine dazu mussten mehrfach verschoben werden, wegen Corona, wegen Krankheit und anderen Verhinderungsfällen Offizieller. Wann diese Begehung nun erfolgt, ist noch offen. Die Öffentlichkeit müsse aber unbedingt ins Prozedere eingebunden werden, wegen des Austausches und aus Gründen der Akzeptanz für nachfolgende Maßnahmen, so Gabriel.