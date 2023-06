Am Alten Konsum in Kalbe müssen Sicherungsmaßnahme zum Schutz vor der bröckelnden Fassade eingeleitet werden. Es ist eine Ersatzvornahme.

Der ehemalige Konsum an der Rathausstraße ist baufällig. Fassade und Erker bröckeln. Aus Sicherheitsgründen ist der Gehweg bereits gesperrt worden. Nun soll ein Netz hinzukommen.

Kalbe - Wenig attraktiv zeigt sich derzeit das Gebäude des ehemaligen Konsums an der Rathausstraße. Stadtratsmitglied Mathias Graf (SPD-Fraktion) sprach dieses Thema während der zurückliegenden Sitzungen bereits mehrfach an. Zuletzt auch wieder während der jüngsten Stadtratssitzung: „Wie geht es mit dem alten Konsum weiter?“ Die Fassade bröckelt, vom Erker fallen Steine herab. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat die Stadt den Gehweg vor dem Haus bereits sperren lassen. Bauzaunfelder sorgen derzeit dafür, dass keine Passanten unmittelbar am Haus vorbeigehen und dabei eventuell von herabfallenden Steinen getroffen werden.