Kalbe/Stendal - Alltagsbegleiter sind in unserer Gesellschaft immer gefragter. Ob für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder einfach für alle, die im Alltag Unterstützung benötigen - sie helfen den Leuten dabei, ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen. Auch Anika Ghattas und ihre Alltagshelfer – das ist auch der Name der Firma – unterstützen Senioren und Familien in Kalbe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.