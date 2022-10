Kalbe: Bahnhof in Neuendorf am Damm wird zum Wohnhaus

Seit vielen Jahren steht der ehemalige Bahnhaltepunkt in Neuendorf am Damm leer. Eine Familie möchte dort einziehen.

Neuendorf am Damm - In das alte, seit vielen Jahren leer stehende Bahnhofsgebäude in Neuendorf am Damm zieht bald wieder Leben ein. Zumindest deutet ein Gerüst darauf hin, dass dort Bautätigkeit stattfindet. Und dies bestätigt auch Familie Meyer.