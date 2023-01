Wohnen Kalbe: Baurecht in Dörfern schaffen - Hühnerstall gibt Anstoß

Die von einem Einwohner geplante Errichtung eines Hühnerstalls in Kakerbeck ist von behördlicher Seite nicht genehmigt worden. Eine Bebauung im Außenbereich ist nicht zulässig. Dies gilt auch für schon bestehende Ställe, Terrassen, Pools, Holzabstellvorrichtungen etc. im Dorf. Und nicht nur in diesem Dorf. Müssen diese nun abgerissen werden?