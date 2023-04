Nach den Pandemiejahren und den damit verbundenen Schließungen des Museums Altes Wachhaus in Kalbe steigen die Besucherzahlen wieder an. Die Ehrenamtlichen ziehen Bilanz. Und es werden Neuzugänge erwartet.

Kalbe - 706 Besucher zählten die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Alten Wachhaus, dem Burg- und Heimatmuseum auf dem Burgareal in Kalbe, im Jahr 2022. Das sind fast so viele Besucher wie in den Jahren 2021 und 2020 zusammengenommen. 2020 waren es 320 und im Jahr 2021 wurden 419 Besucher gezählt. Allerdings musste in diesen Jahren coronabedingt das Museum etliche Monate geschlossen bleiben. Zum einen, weil dies die Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie verlangten und zum anderen, um die Ehrenamtlichen vor einer eventuellen Ansteckung zu schützen.