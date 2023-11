Die Stadt Kalbe wird in diesem Jahr eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Abbrennen von Feuerwerk in der Innenstadt untersagt. Aber was ist mit Feuerwerk auf Privatpartys?

Kalbe. - Noch ist die große Knallerei in der Silvesternacht eine Weile hin. Funken sprühen aber längst nicht nur zum Jahreswechsel. Auch zu privaten Anlässen – Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen – werden immer mal wieder Feuerwerke abgebrannt. Gefühlt wird das immer öfter. Mittlerweile ist das schon fast ein Trend. Und so erreichte die Volksstimme eine Leseranfrage, warum im Jahresverlauf im Rahmen von Hochzeiten oder Geburtstagen regelmäßig Pyrotechnik in der Kalbenser Innenstadt an Orten abgebrannt werden dürfe, an denen zum Jahreswechsel das Böllern untersagt sei.