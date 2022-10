Kalbe: Bunsenbrenner löst Schwelbrand aus

Feuer in einer Scheune der ehemaligen Brauerei in Kalbe. Kalbenser Kameraden hatten Flammen rasch unter Kontrolle.

Kalbe (mbc/vs) - Gegen 5 Uhr am Freitagmorgen (21. Oktober) heulten in Kalbe und Karritz die Sirenen. Die Pieper der Kameraden schlugen Alarm. Einsatzort war die Mildestadt selbst. In einer Scheune der alten Brauerei in der Gerichtstraße entdeckten Zeugen eine Rauchentwicklung. Nach wenigen Minuten waren die Kalbenser Kameraden mit drei Einsatzfahrzeugen am Einsatzort. Aus Karritz kam das Tanklöschfahrzeug hinzu.