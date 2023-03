Erneuerbare Energie Kalbe erhält von WPD Geld für Windräder

Der Gesetzgeber stellt in Aussicht, dass Betreiber von Windkraftanlagen pro Kilowattstunde Stromertrag 0,2 Cent der Kommune anbieten solle, in deren Bereich die Anlage steht. Dies gilt vornehmlich für neu aufgestellte und größere Anlagen. Der Betreiber WPD bietet Kalbe nun an, auch für Bestandsanlagen zu zahlen.