Feuerwehreinsatz in Kalbe: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Kalbe - 13.28 Uhr ertönt am Donnerstag (11. August) in Kalbe die Sirene. Kurze Zeit später treffen Kameraden der Ortsfeuerwehr Kalbe am Einsatzort in der Schulstraße ein. Hinter einem Altneubau, der nach jahrzehntelangem Leerstand gerade saniert wird, tritt Gas aus. Die Arbeiter vor Ort haben trotz vorsichtiger Vorschachtung die Leitung getroffen – und beschädigt. Durch einen Riss in der Leitung tritt Gas aus.