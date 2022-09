Kalbe: Freie Fahrt in Neuendorf am Damm

Zum 30. September sollten die Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm abgeschlossen sein. Verkehrsteilnehmer warten sehnsüchtig auf das Ende der Umleitung.

Die Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm ist für den Verkehr wieder frei gegeben. Im Zuge der Straßenbauarbeiten entstanden auch neue Bushaltestellen.

Neuendorf am Damm - So mancher Verkehrsteilnehmer, der regelmäßig die Strecke zwischen Kalbe und Stendal zurücklegen muss, wird nun wohl aufatmen. Die durch Neuendorf am Damm führende Landesstraße 21 ist für den Verkehr wieder freigegeben. Die angegebene Bauzeit von Anfang Mai bis Ende September dieses Jahres konnte somit eingehalten werden.