Kalbe: Friedhofskommission berät zur Gestaltung des Friedhofs

An der Gestaltung des Friedhofs in Kalbe werde sich nicht viel ändern, so der Tenor der Friedhofskommission. Das Areal untersteht dem Denkmalschutz. Somit müssen die vertrockneten Hecken durch neue ersetzt werden.

Kalbe - Der Erhalt der Hecken, eine Personalstelle, die Regelung des Abfalls und Schließzeiten - diese Themen stehen bei der Gestaltung des Friedhofs in Kalbe zur Debatte.

Das Erscheinungsbild des Friedhofs ist ein wichtiges Thema für die Kalbenser. Das wurde in der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung in Kalbe vor wenigen Tagen deutlich. Dietrich Ritzmann lobte zunächst, dass zum Totensonntag 2021 der Friedhof von den Mitarbeitern der Stadt in einen guten Zustand gebracht worden sei. Er merkte an, dass er für den alten Friedhof, auf dem sein Urgroßvater begraben ist, einen Baum spenden würde. Zudem fragte er an, wie weit die Gestaltung des Friedhofs bereits vorangeschritten sei.

Derzeit befasst sich die Friedhofskommission mit dieser Thematik. Diese hat bereits mehrfach getagt. Wie Kalbes Ortsbürgermeister Heiko Gabriel (CDU-Fraktion) informierte, sind die Entwürfe für die denkmalrechtliche Genehmigung der Friedhofsgestaltung erarbeitet worden und nun an den Altmarkkreis weitergereicht worden.

Helmut Bender, Ortschaftsratsmitglied (CDU-Fraktion) und Mitglied der Friedhofskommission, berichtete, dass sich an der Gestaltung des Friedhofs kaum etwas ändern werde.

Dies bestätigte auch Bürgermeister Karsten Ruth im Volksstimme-Gespräch. Das gesamte Areal einschließlich Stadtpark und aktivem Teil des Friedhofs untersteht dem Denkmalschutz. Mit der Oberen Denkmalschutzbehörde müssen die Gestaltungsmöglichkeiten abgestimmt werden. Die Behörde weist darauf hin, dass das Erscheinungsbild mit Heckencharakter weiterhin große Wertschätzung erfahren solle. Das bedeutet, dass die Stadt die mehrere Meter vertrockneten Hecke n durch Neuanpflanzungen ersetzen muss. Und darin sieht Ruth durchaus ein Problem. Es bleibt zu befürchten, dass weitere trockene Jahre wiederum die Folge haben könnten, dass die Hecken eingehen. „Das wird eine Herausforderung sein.“ Deshalb wird eine intensive Pflege notwendig werden.

Überlegt werde, eine Personalstelle zu schaffen. Dieser Mitarbeiter würde beispielsweise die Heckenpflege übernehmen, auf dem Areal nach dem Rechten schauen und auch darauf achten, dass in den Abfallbehältern auf dem Gelände nur Abfälle, die auf dem Friedhof anfallen, entsorgt werden. Denn auch die Schaffung von Entsorgungsmöglichkeiten soll wieder gegeben werden, so Ruth.

Wieder Container auf dem Friedhof

Derzeit ist Letzteres nicht der Fall. Wer die Grabstellen seiner verstorbene Angehörige besucht, muss verwelkte Blumensträuße und dergleichen zum Entsorgen mitnehmen. Zu diesem Schritt entschied sich die Stadt, als 2020 auch Haushaltsmüll, Windeln und ähnliches auf dem Friedhof entsorgt worden waren. Zur Grababdeckung im Frühjahr vorigen Jahres wurde temporär ein Container aufgestellt. Auch vor dem Totensonntag gab es einen solchen für einen begrenzten Zeitraum.

„Wir werden auch über Schließzeiten nachdenken“, kündigt Ruth an. Allerdings werde das Areal nicht durch massive Hindernisse gesichert, so Ruth. Ihm gehe es dabei weniger darum, das Areal tatsächlich zu verschließen. Er appelliert an die Vernunft der Friedhofsbesucher.

Diese Überlegungen werden in die Friedhofssatzung Eingang finden, so Ruth. Die Maßnahmen werden mit Kosten verbunden sein. Diese werden sich in der Gebührensatzung niederschlagen. Über neue Grabgestaltungsmöglichkeiten befinde sich die Kommission gerade in Abstimmung.

Bender teilt mit, dass die Kommission Überlegungen anstellt, wieder Fichten am Weg an der Straße der Freundschaft anzupflanzen. Da die Hecken erhalten werden sollen, werde darüber nachgedacht, die Neuanpflanzung als Ausgleichsmaßnahme für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu nutzen.