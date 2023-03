Kalbe - Derzeit wird in der Kernstadt Kalbe kein Bauland ausgewiesen. Es gibt Lehrermangel in der Sekundarschule. Infrastruktur und Öffentlicher Personennahverkehr lassen in Bereichen zu wünschen übrig. Wie kann die Ortschaft Kalbe gestaltet werden, damit Einwohner gern da bleiben? Was muss gemacht werden, damit neue Familien Kalbe als Zuhause wählen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.