Kalbe - Am Sonntag, 9. Juli, beginnt um 10 Uhr das Entenrennen in Kalbe. Die gelben Kunststofftierchen werden wieder an der Noack-Brücke an der Ostpromenade ins Wasser gelassen. Ihr Ziel ist die Brücke an der Stendaler Straße.

