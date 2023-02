Nicht nur über Handy Kontakt zu Freunden aufnehmen. In Jugendräumen können sich Jugendliche treffen. Doch noch immer gibt es keine klare Linie, wie in der Einheitsgemeinde Kalbe damit umgegangen werden soll.

Kalbe - Es sind Begrifflichkeiten, an denen letztendlich ein Beschluss des Stadtrates über Rahmenbedingungen für Jugendräume in der Einheitsgemeinde Kalbe scheiterte. Die Beschlussvorlage wurde an den Finanz- und Sozialsauschuss, der sich seit knapp zwei Jahren mit diesem Thema beschäftigt, zurückgegeben.