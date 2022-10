Kalbe: Klimafreundliche Sanierung für Erhalt des Freibads

Kalbe - Das Freibad in Kalbe, das 1936 errichtet wurde, könnte ab 2024 klimafreundlich modernisiert werden. Dafür sprach sich der Kalbenser Stadtrat aus. 3,5 Millionen Euro sind zu investieren. Wie ist diese Summe zu finanzieren?

Es soll die Sanierung des Schwimmbeckens und des Geländes unter Einbeziehung der Herstellung von Barrierefreiheit erfolgen. Die komplette Wasseraufbereitung inklusive der Pumpentechnik ist zu erneuern. Um die Wasserqualität zu sichern, soll zukünftig ein auf Salzwasser basiertes System genutzt werden. Außerdem ist die Nutzung einer Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung vorgesehen. Somit könne der Betrieb möglichst autark laufen.

Möglich machen soll dies das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. 476 Millionen Euro hat der Deutsche Bundestag dafür im Bundeshaushalt veranschlagt. Der Sanierungsaufwand im Freibad Kalbe soll rund 3,5 Millionen Euro betragen. Gefördert werden 75 Prozent der förderfähigen Kosten. Bleibt der Kommune ein Nettoeigenanteil von 25 Prozent, sofern Kalbe als finanzschwache Kommune eingestuft wird. Die Umsatzsteuer ist nicht förderfähig.

Lebensqualität in Kalbe erhalten

„Der Vorteil ist, dass wir das Projekt in Jahresscheiben aufteilen können“, berichtet Bauamtsleiter Thomas Kräuter. So müsse der Eigenanteil nicht in einem Jahr finanziert werden. So sollen eine Million Euro 2024 verbaut werden. 2025 und 2026 können dann jeweils wieder eine Million Euro in die Sanierung fließen. Die übrige halbe Million ist für 2027 vorgesehen. Für den Haushalt der Stadt bedeute dies, dass 2024 bis 2026 jeweils 250.000 Euro eingeplant werden müssten. 2027 wären es 125.000 Euro.

Wie die Finanzierung in den einzelne Jahren genau aussehen wird, war nicht Gegenstand der Beratung der jüngsten Stadtratssitzung. Darüber werde in den jeweiligen Haushaltsdebatten beraten, äußert Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers. Mit der Beschlussfassung gehe es darum, Interesse für die Maßnahme zu bekunden. Klar müsse aber auch sein, werden dafür Gelder in den Haushalt eingestellt „können wir andere Sachen nicht machen.“

Für Bernd Pawelski (CDU-Fraktion) ist es fraglich, ob die Stadt neben dem Feuerwehrgerätehaus, das ebenfalls mit drei Millionen Euro eingeplant ist, auch noch diese Investition stemmen kann.

Volkmar Erl (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion) macht deutlich: „Es geht nicht nur um eine Sanierung. Es geht um den Erhalt des Freibads“. Ohne eine Sanierung könne der Betrieb der Anlage bald nicht mehr gewährleistet werden. Das Gerätehaus sei wichtig, aber auch andere Interessen der Bürger dürften nicht zu kurz kommen. „Sonst wird es schwierig, die Lebensqualität in Kalbe zu erhalten.“

Helmut Bender (CDU-Fraktion) stimmt dem zu, empfiehlt aber dennoch, das Projekt in finanzieller Sicht „abzuspecken“.