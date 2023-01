Kalbe: Land macht Kunst mit Hobbykünstlern der Region

Die Ausstellung Land macht Kunst ist in Kalbe eröffnet. Es ist eine Gemeinschaftsausstellung von Künstlern und Hobbykünstlern in der Galerie „Die 8“. Die Künstler stammen aus der Region.

Kalbe - „Darf ich mich denn schon Künstler nennen und mich mit meiner Kunst aus dem Hobbyraum, Küche, Kämmerlein oder Dachboden in die Öffentlichkeit wagen?“ Diese Frage von Hobbykünstlern kennt Corinna Köbele, Vorsitzende des Künstlerstadtvereins Kalbe, gut. Am Donnerstag gibt sie bei der Eröffnung der Ausstellung Land macht Kunst in der Galerie „Die 8“ eine klare Antwort: „Ja, ohne Ihre Leidenschaft geht es nicht. Und immer dran bleiben.“ Zwölf Künstler aus der Region zeigen bei dieser Ausstellung 60 Werke.